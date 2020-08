[아시아경제 손선희 기자] 지난달 유로존의 소비자물가지수(CPI) 상승률은 전년 동월 대비 0.4%로 집계됐다고 19일(현지시간) 유럽연합(EU) 통계청인 유로스타트가 발표했다.

