어선원 업무상 재해 시 건보로 우선 진료받는다

[아시아경제 최대열 기자] 어선원이 업무상 재해를 입을 경우 건강보험으로 우선 진료를 받은 후 공단이 부담한 진료비는 수협중앙회와 사후에 정산하는 방식이 19일부터 시행된다.

국민건강보험공단은 이 같은 내용을 담은 '어선원 및 어선재해보상보험법'이 지난 2월 개정돼 이날부터 시행에 들어간다고 밝혔다. 그 동안은 어선원이 재해를 당하면 재해자가 수협중앙회에 재해 요양신청을 해 승인될 때까지 발생한 진료비 모두를 부담해왔다. 이후 재해승인이 되면 재해자는 수협중앙회에 본인이 부담한 진료비를 청구해 지급받는 방식이었다.

건보공단과 수협중앙회는 제도를 개선하기 위해 협의했고 지난 2월 법이 개정됐다. 앞으로는 재해 어선원도 일반 근로자와 같이 먼저 건강보험으로 진료를 받을 수 있게 돼 경제적 부담이 줄어들 것으로 공단 측은 내다봤다. 강청희 건강보험공단 급여상임이사는 "수협중앙회와의 긴밀한 협업으로 재해 어선원의 건강보험 지원에 노력하겠다"고 전했다.

