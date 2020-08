[아시아경제 금보령 기자] 탑엔지니어링 탑엔지니어링 065130 | 코스닥 증권정보 현재가 9,790 전일대비 540 등락률 +5.84% 거래량 1,092,016 전일가 9,250 2020.08.19 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제【전문가의견】 진격의 2차전지株, 지금이 고점일까? 탑엔지니어링, FPD제조 장비 경쟁력 강화 위한 특허 취득 close 은 기판 분단 장치, 기판 검사 장치, 기판 가공 장치, 기판 절단 장치 관련 국내 특허권을 취득했다고 19일 공시했다.

탑엔지니어링 측은 "평판디스플레이(FPD) 제조 장비의 경쟁력 강화에 특허를 활용할 계획"이라고 설명했다.

