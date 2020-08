[아시아경제 김민영 기자] BNK저축은행이 19일 집중호우로 피해를 입은 수재민을 돕기 위해 부산 동구의 자성대 노인복지관에 500만원 상당의 구호물품을 전달했다.

여름이불 100채와 150인용 가스밥솥 등으로 이뤄진 구호물품은 자성대 노인복지관을 통해 부산 동구 지역의 이재민 가정에 전달된다.

성명환 BNK저축은행 대표이사는 “집중호우로 피해를 겪고 있는 지역민들이 하루빨리 일상으로 돌아갈 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 다양한 지원 프로그램을 통해 지역과 지역민에게 힘이 되는 기업이 되도록 노력하겠다”고 말했다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr