[속보] 코엑스 아쿠아리움 임시 휴장…16일 방문객 확진 판정

속보[아시아경제 한승곤 기자] 서울 강남구에 위치한 코엑스 아쿠아리움 측은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 방문한 것을 통보받고 즉시 시설을 휴장 조치하고 신속하게 방역을 시행했다고 19일 밝혔다.

코엑스 아쿠아리움과 질병관리본부에 따르면 지난 16일 오후 4시께 해당 시설을 방문한 관람객은 코로나19 양성 판정을 받았다.

코엑스 아쿠아리움은 방역당국으로부터 통보를 받은 이날 오전 11시께, 고객과 직원의 안전을 위해 즉시 전시관 시설을 폐쇄하고 신속하게 방역 작업을 실시했다고 밝혔다.

