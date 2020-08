호주총리 "코로나 백신 접종 의무화...접종률 95% 달성할 것"

[아시아경제 이현우 기자] 스콧 모리슨 호주총리가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신이 나올 경우 접종을 의무화할 것이며, 접종률 95%를 목표로 할 것이라 밝혔다. 이를 위해 접종 비용은 정부가 부담해 국민들에게 무료로 백신을 접종시킬 계획이라고 강조했다.

19일(현지시간) 호주 일간 디오스트레일리안에 따르면 이날 모리슨 총리는 멜버른의 한 라디오 방송과 가진 인터뷰에서 "백신이 나오면 95% 정도의 접종률을 목표로 최대한 의무화할 방침"이라며 "전염병 대유행이 세계 경제를 파괴하고 수많은 인명을 앗아가고 있다"고 밝혔다. 그는"오직 건강상의 이유로만 접종을 면제할 것"이라고 강조했다. 접종률을 최대한 높여 항체보유율을 집단면역이 가능한 60% 이상으로 끌어올리기 위한 계획으로 풀이된다.

호주 정부는 백신 접종 의무화를 위해 국민들에게 무료로 접종을 할 준비도 함께 하고 있는 것으로 알려졌다. 전날 호주 정부는 현재 임상3상 시험에 돌입한 코로나19 백신을 개발 중인 영국 아스트라제네카사와 백신 우선공급계약을 맺었다고 발표했다. 모리슨 총리는 "올해 말이나 내년 초 옥스퍼드 대학이 백신 개발에 성공하면 이를 2500만 호주인 모두에게 무료로 제공할 것"이라고 설명다.

그레그 헌트 호주 연방 보건장관도 "호주 정부는 안전하고 효과적인 백신을 조속히 확보하기 위해 최근 몇 달 간 국내외 유망 백신 개발자들과 접촉하고 있다"고 밝혔다.

