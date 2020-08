코스피, 오후에도 반등 흐름 유지하며 2360선

[아시아경제 구은모 기자] 코스피가 오후 들어서도 반등 흐름을 이어가고 있다.

19일 전 거래일 대비 22.63포인트(0.96%) 오른 2370.87로 출발한 코스피는 전날 5000억원 이상 내다팔았던 개인 투자자들이 하루 만에 매수로 돌아서며 장 중 꾸준히 1% 이내의 상승폭을 유지하고 있는 모습이다. 오후 1시14분 현재 전 거래일 대비 15.16포인트(0.65%) 오른 2363.40을 기록하고 있다.

거래 주체별로 보면 개인 투자자가 1859억원 순매수하며 장을 주도하고 있는 모습이다. 반면 기관과 외국인은 각각 1213억원, 745억원 순매도하고 있다.

시가총액 상위종목 중에서는 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 4,000 등락률 +3.43% 거래량 584,431 전일가 116,500 2020.08.19 13:12 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인 순매수 나서며 상승 출발 … 코스닥 2%↑오이아우어, 가을 시즌 컬렉션 출시국내 증시, 코스피2%·코스닥4%대 하락 마감..."코로나19 재확산 여파" close , 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 162,500 전일대비 4,500 등락률 +2.85% 거래량 2,376,995 전일가 158,000 2020.08.19 13:12 장중(20분지연) 관련기사 현대차 노사, 임단협 본교섭 돌입…"국민 눈높이에 맞는 협상하자"현대차, 외국인 4만 207주 순매도… 주가 1.9%코스피, 개인 순매수 나서며 상승 출발 … 코스닥 2%↑ close , LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,536,000 전일대비 36,000 등락률 +2.40% 거래량 23,652 전일가 1,500,000 2020.08.19 13:12 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 코스피2%·코스닥4%대 하락 마감..."코로나19 재확산 여파"코스피, 코로나19 확산세에 1.45% 하락...2370선외국인, 2주 연속 '팔자'…LG화학 팔고 아모레퍼시픽 사고 close , NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 313,500 전일대비 6,000 등락률 +1.95% 거래량 661,018 전일가 307,500 2020.08.19 13:12 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 코스피2%·코스닥4%대 하락 마감..."코로나19 재확산 여파"코스피, 코로나19 확산세에 1.45% 하락...2370선외국인, 2주 연속 '팔자'…LG화학 팔고 아모레퍼시픽 사고 close , 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 809,000 전일대비 7,000 등락률 +0.87% 거래량 117,873 전일가 802,000 2020.08.19 13:12 장중(20분지연) 관련기사 삼성바이오로직스, 검색 상위 랭킹... 주가 1.87%코스피, 개인 순매수 나서며 상승 출발 … 코스닥 2%↑국내 증시, 코스피2%·코스닥4%대 하락 마감..."코로나19 재확산 여파" close 등이 오르고 있고, SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 75,800 전일대비 2,300 등락률 -2.94% 거래량 4,825,140 전일가 78,100 2020.08.19 13:12 장중(20분지연) 관련기사 코스피 급락하고 주가 떨어져도…SK하이닉스 담은 개미들코스피, 개인 순매수 나서며 상승 출발 … 코스닥 2%↑[클릭 e종목] SK하이닉스 3Q 영업익 1.1兆 전망…전분기比 41%↓ close , LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 683,000 전일대비 7,000 등락률 -1.01% 거래량 537,758 전일가 690,000 2020.08.19 13:12 장중(20분지연) 관련기사 K배터리, 경쟁력 1위 향후 2~3년이 좌우…"기술력·인프라 구축 강화"해야외국인, 2주 연속 '팔자'…LG화학 팔고 아모레퍼시픽 사고[미국주식 승부주] 캠벨수프, 투자매력 상위 7%...“매수” close , 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 375,000 전일대비 3,000 등락률 -0.79% 거래량 1,063,697 전일가 378,000 2020.08.19 13:12 장중(20분지연) 관련기사 카카오, 주가 37만 7500원.. 전일대비 -0.13%국내 증시, 코스피2%·코스닥4%대 하락 마감..."코로나19 재확산 여파"코스피, 코로나19 확산세에 1.45% 하락...2370선 close 등은 내리고 있다.

코스닥 지수도 반등세를 유지하고 있다. 이날 상승 출발하며 장 초반 2% 이상 강세를 보이기도 한 코스닥 지수는 이후 상승폭을 소폭 줄여 1.5% 안팎의 상승폭을 유지하고 있다. 오후 1시14분 현재 전일 대비 14.06포인트(1.76%) 오른 814.28을 기록 중이다.

거래 주체별로는 코스피와 반대로 외국인과 기관 투자자가 각각 872억원, 144억원 순매수하고 있다. 반면 개인 투자자는 685억원 순매도하고 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr