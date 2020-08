김대지 "전광훈, 탈루혐의 체크해볼 것"…윤희숙 "권한 자의적 활용"

김대지 국세청장 후보자, 인사청문회

[아시아경제 김혜민 기자] 김대지 국세청장 후보자는 19일 전광훈 사랑제일교회 담임 목사의 탈루 혐의를 조사하겠다는 의사를 밝혔다.

김 후보자는 이날 국회에서 열린 인사청문회에서 '전 목사에 대한 세무조사가 필요하다'는 우원식 더불어민주당 의원의 지적에 이 같이 답했다.

우 의원은 "전 목사는 한국기독교총연합회 조사위원회로부터 횡령혐의로 고소고발장이 제출됐고, 작년 세무조사 경찰조사를 통해 일부 횡령 등 정황이 확보됐다. 세무조사 과정에서 횡령이나 세금탈루 정황을 확인할 수 있을 것"이라고 말했다.

우 의원은 그러면서 "전 목사의 반사회적 행위, 불법행위에 대해 철저히 조사해야 한다"며 "신천지 이만희 총회장에 대한 세무조사처럼 전광훈 목사에 대한 세무조사가 필요하다"고 강조했다.

김 후보자가 세무조사 의지를 드러내자 윤희숙 미래통합당 의원은 "자의적으로 권한을 남용하는 것"이라고 비판했다.

윤 의원은 "법을 보면 다른 목적을 위해서 세무조사를 남용하지 않는다고 돼있다"며 "방금 발언은 국세청이 사회적으로 지탄을 받는 인사나 여당이 찍은 인사에 대해 세무조사를 약속한 것 아닌가. 불법을 약속한 것인가"라고 날을 세웠다.

이에 김 후보자는 "탈루혐의가 있으면 하겠다는 것"이라며 "제보나 정보, 자료를 받고 법이 정한 탈루혐의가 있어야 조사를 할 수 있다는 것"이라고 한발 물러섰다. 그는 특정인물의 탈루의혹을 들여다보겠다고 한 것 아니냐는 재차 추궁에 "탈루혐의가 있는 경우에 하겠다는 것"이라며 "원론적인 얘기"라고 덧붙였다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr