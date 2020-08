갤럭시탭S7 사전예약 하루 만에 온라인 품절…전작의 2.5배

사전예약 하루만에 온라인 완판

갤럭시탭S6보다 2.5배 더 팔려

[아시아경제 한진주 기자] 갤럭시탭S7이 사전예약 하루 만에 온라인에서 완판됐다.

19일 삼성전자 등에 따르면 삼성닷컴과 쿠팡, 위메프 등에서 18일부터 시작된 갤럭시탭S7 시리즈 사전예약 온라인 물량이 모두 소진됐다.

사전예약 판매량은 전작(갤럭시탭S6) 대비 2.5배 더 많았다. 첫날 판매량만 놓고보면 전작보다 10배 이상 많은 것으로 집계됐다. 삼성 디지털프라자 등 오프라인 매장에서 체험 가능한 제품을 진열하기도 전에 완판됐다. 삼성전자 관계자는 "물량 확보를 위해 노력중"이라고 밝혔다.

특히 12.4인치 갤럭시탭S7 플러스 모델의 인기가 더 높아 현재 삼성닷컴에서도 주문이 불가능한 상황이다. 쿠팡에서도 갤럭시탭+ 모델은 모두 품절돼 사전예약 구매는 불가능하다. 일부 오프라인 매장에서는 재고가 남아있으나 재고 확인 후 방문해야 한다.

갤럭시탭S7 시리즈는 역대 갤럭시탭 시리즈 중 가장 화면이 크고 업무나 학습에 필요한 기능들을 갖춘 태블릿이다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인해 온라인 수업·재택근무가 장기화 될 것에 대비해 태블릿 수요가 늘어난 것으로 풀이된다.

갤럭시탭S7 시리즈 사전예약은 오는 22일까지, 정식 출시는 9월3일이다. 갤럭시탭S7은 11인치, 12.4인치 두가지 모델로 출시되며 16:10 화면비에 전작보다 베젤이 더 얇아졌다. 기본 제공되는 S펜은 전작대비 80% 반응 속도가 빨라졌다. 갤럭시탭S7의 가격은 82만9400원부터, 갤럭시탭S7+는 114만9500원부터다.

