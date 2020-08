홍석준 "주호영 靑 회동 이후 법사위원장 기대했는데…뒤통수 맞았다"

[아시아경제 이지은 기자] 홍석준 미래통합당 의원이 주호영 통합당 원내대표의 청와대 회동 이후 여당의 협치를 기도했지만 법사위원장 등으로 뒤통수를 맞았다고 지적했다. 최근 청와대 회동을 거절한 것도 이 때문이라는 것.

홍 의원은 19일 tbs '김어준의 뉴스공장'에 출연해 "주 원내대표가 지난번 청와대에서 한 번 회동을 했을 때 문재인 대통령이 가장 강조하셨던 게 협치여서 저희들 당에서도 굉장히 그걸(협치를) 기대를 했다"며 이같이 말했다.

홍 의원은 "그런데 청와대 회동 끝나고 난 다음에 여야 협상 과정에서 지난번에 법사위원장을 비롯한 많은 부분들에 대해 저희는 '모양새 갖추기에 당했다, 뒤통수를 맞았다' 이런 학습효과가 있다"고 말했다. 여당이 법사위원장을 양보하지 않으면서 상임위원장을 독식한 것을 지적한 것.

이에 대해 윤건영 더불어민주당 의원은 "김 위원장이 한 번 거절한 것은 몸값 올리기 위한 패턴"이라고 받아쳤다. 김 위원장이 단독 회담을 요구한 것도 구시대적인 사고방식이라고 지적했다.

홍 의원은 "만나서 의미 없는 자리가 아니라 좀 효율적인, 생산적인 어떤 이야기가 되기 위해서는 (조건이 필요하다)"며 "지난번 주 원내대표 학습효과도 있지만, 이미 주 원내대표가 문재인 대통령에 대한 공개질의라고 해서 열 가지 질의를 한 것도 있다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr