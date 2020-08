위메프서 TV 홈쇼핑 라이브로 본다

TV 홈쇼핑 5개 채널 실시간 생방송 서비스

[아시아경제 김철현 기자] TV 홈쇼핑 라이브 방송을 위메프에서 시청할 수 있게 됐다. 위메프는 '홈쇼핑 라이브관'을 신설, GS홈쇼핑, 신세계TV쇼핑, 더블유쇼핑, SK스토아 등 5개 채널의 실시간 생방송 서비스를 제공한다고 19일 밝혔다.

5개 채널의 라이브 방송은 위메프 모바일 앱에 마련된 '홈쇼핑 라이브관'에서 한 번에 모아볼 수 있다. 이후 보고 싶은 방송을 선택하면 화면 상단에 방송 화면이 송출되고 하단에서 상품 상세 정보를 확인할 수 있다. 방송 시청부터 주문까지 위메프에서 원스톱으로 이뤄지도록 한 것이다.

서비스 론칭을 기념해 '홈쇼핑 라이브 페스티벌'도 진행한다. 24일부터 1주일간 TV 홈쇼핑의 대표 상품을 최대 75% 할인 판매한다. 최대 14%까지 할인 가능한 쿠폰도 제공한다. 상품 기본 할인과 쿠폰 중복 사용 시 최대 75% 할인 혜택을 받을 수 있다. 이 기간에는 또 카테고리별로 요일을 정해 인기 상품을 특가에 선보인다.

장진아 위메프 신규사업기획실 실장은 "홈쇼핑 콘텐츠를 통해 고객 체류 시간이 늘어남과 동시에 새로운 고객 유입도 증가할 것으로 기대한다"며 "앞으로 더 많은 홈쇼핑 채널과 협업해 풍성한 콘텐츠와 경쟁력 있는 가격의 상품을 선보이겠다"고 말했다.

