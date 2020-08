[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 18일 오전 구청 본관 앞마당에서 자매도시인 충북 충주시의 집중호우 피해 극복을 위한 구호물품 지원 차량을 배웅했다.

구호물품은 영등포시장 상인연합회를 통해 일괄 구매, 컵라면, 생수, 쌀 등 약 400만원 상당의 필수품 위주로 구성됐다.

구해물품은 충주시 산척면사무소와 엄정면사무소로 배달되어 호우 피해를 입은 수재민들에게 지원될 예정이다.

채 구청장은 이번 구호물품 전달이 수해를 입은 충주시에 따뜻한 위로와 응원이 되길 바라며, 충주시민들이 하루빨리 일상생활로 복귀할 수 있게 되기를 간절히 바란다고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr