병원 탈출한 '사랑제일교회' 코로나 확진자 검거…종로·신촌 커피숍 들러

도주 25시간 만에 덜미

조사에는 시간 걸릴 듯

[아시아경제 이관주 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받아 경기도의료원 파주병원에서 격리치료를 받던 중 도주한 서울 성북구 사랑제일교회 50대 교인이 도주 25시간만에 경찰에 붙잡혔다.

19일 파주시와 경찰 등에 따르면 전날 파주병원을 탈출했던 평택시 177번 확진자 A씨가 이날 오전 1시15분께 서울 서대문구 신촌의 한 커피숍에서 경찰에 검거됐다.

이 커피숍에는 손님 40여명이 있었고, 방역당국이 방역 조치를 벌였다. A씨는 구급차로 파주병원에 이송돼 코로나19 재검사를 받은 것으로 전해졌다.

파주병원 직원은 18일 오전 8시께 A씨가 격리 치료 중이던 병실에 배식을 위해 들어갔다가 A씨가 없는 것을 확인했다. 병원 측은 폐쇄회로(CC)TV를 통해 A씨가 이에 앞서 0시18분께 병원 정문을 나선 것을 확인하고 8시10분께 경찰에 신고했다.

A씨는 이후 오전 4시30분께 버스를 타고 서울로 이동해 오전 9시께 종로구 한 커피숍에서 1시간가량 머문 것으로 확인됐다. A씨의 비상식적인 도주 행각은 경찰의 검거로 25시간 만에야 멈췄다.

A씨는 이달 9일 사랑제일교회에서 예배를 본 뒤 코로나19에 감염된 것으로 알려졌다. 다만 A씨가 격리치료를 받아야 하는 만큼 도주 이유 등에 대한 경찰 조사에는 시간이 걸릴 것으로 보인다.

