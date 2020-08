늦캉스 고민…롯데호텔제주 '윈터 얼리버드 데이' 프로모션

매일 20객실 한정 판매

[아시아경제 차민영 기자] 롯데호텔 제주는 오는 24일까지 7일간 역시즌 프로모션 ‘윈터 얼리버드 데이’ 상품을 판매한다고 19일 밝혔다.

윈터 얼리버드 데이의 투숙기간은 10월 4일부터 내년 2월 28일까지이며 크리스마스나 설 연휴도 미리 예약이 가능하다. 객실 요금은 최저 세금 및 봉사료 별도 기준 23만5500원부터 판매될 예정이다. 기존 공식 홈페이지 최적가 대비 최대 20% 이상 할인된 가격이다. 프로모션 상품에는 제주 최대 규모 올데이다이닝 레스토랑인 ‘더 캔버스’의 2인 조식도 포함된다.

특히 롯데호텔 제주는 겨울에 머물 경우에도 사계절 야외 온수풀 ‘해온’을 이용할 수 있는 것이 큰 장점이다. 온수를 사용해 따뜻한 수온을 유지하는 해온은 추위에 구애 받지 않고 전 연령층이 함께 즐길 수 있다.

또한 프로모션 이용 고객은 호텔 안에서 다채로운 부대시설 특전을 누릴 수 있다. 프리미엄 안티 에이징 브이스파는 최대 15%, 호텔 내 실내 테마파크 ‘플레이토피아’의 어린이 스포츠 클럽 ‘챔피언 R’은 10% 할인 혜택을 제공한다. 호텔 락볼링장도 정상가에서 약 20% 할인이 적용된다.

롯데호텔 관계자는 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)과 장기간 지속된 장마의 여파로 가을 얼리버드 상품 판매가 호조를 보이는 등 여름 휴가를 미루는 늦캉스 트렌드가 커짐에 따라 이른 시기에 동계 객실상품의 선판매에 나섰다”고 말했다.

역시즌 프로모션은 롯데호텔의 공식 홈페이지와 어플리케이션을 통해 예약이 가능하다. 매일 20객실 한정 판매된다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr