서울 노원구 “안디옥교회, 13~15일 양평서 60명 수련회”

[아시아경제 장효원 기자] 사랑제일교회에서 예배를 본 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 서울 노원구 공릉동 안디옥교회의 수련회에 참가해 바이러스가 전파된 것으로 추정됐다.

18일 노원구에 따르면 안디옥교회는 지난 13일 2박3일 일정으로 경기도 양평에서 신도 60명이 참여한 가운데 수련회를 열었다.

수련회 둘째 날인 14일 이 교회 교인 1명이 처음으로 코로나19 양성으로 판정됐고, 이에 교회 측은 15일 오전 행사를 중단하고 돌아와 수련회 참가자 등 교인들에게 검사를 받도록 했다.

이 교회의 첫 확진자는 이달 6~7일 사랑제일교회 예배에 참석했고, 이후 일요일인 이달 9일 공릉동 안디옥교회 예배에 참석한 것으로 파악됐다.

이에 따라 당시 주일예배에서 다른 교인에게 바이러스 전파가 이뤄졌고, 다시 수련회를 통해 교인들 사이에 확산한 것으로 추정된다.

서울시는 이 교회 교인과 가족 등 총 193명을 상대로 검체를 채취해 검사를 진행 중이며, 18일 오후 6시 기준으로 확진자 3명이 추가돼 관련 확진자 누계가 19명이 됐다고 밝혔다.

한편 노원구는 이날 안디옥교회에 집합제한 명령을 내렸다.

