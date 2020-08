인도 지역주민 절반이 코로나 항체…'화장실 공유' 저소득 구역 더 높아

푸네 주민 10명 중 5명 항체 보유

저소득층 거주지역은 10명 중 6명

'집단면역' 가능성 관련해 주목

인도의 한 지역사회 주민 중 절반 이상이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 항체를 가졌다는 조사 결과가 나왔다. 화장실을 공유하는 저소득층 거주 지역에선 항체 형성비율이 10명 중 6명에 이르렀다. 이번 조사는 집단면역 형성 가능성과 관련해 주목을 받고 있다.

18일 ANI통신 등 인도 언론에 따르면 지난달 20일부터 이달 5일까지 푸네 주민 1664명을 대상으로 한 혈청 조사 결과 이 가운데 51.5%에서 코로나19 항체가 발견됐다.

화장실을 공유하는 저소득층 거주 지역에서는 항체 형성 비율이 62.3%로 높아졌고, 고급 주택가나 아파트 지역에서는 이 수치가 39.8%로 떨어졌다. 이번 조사는 푸네시 당국이 현지 대학 연구진, 인도과학교육연구소(IISER) 등과 함께 진행했다.

인도 매체 더텔레그래프는 "이번 결과를 토대로 과학자들이 집단면역 이론과 관련한 의문점을 조사할 수 있을 것"이라고 보도했다.

집단면역은 지역 주민 상당수가 특정 감염병에 대해 면역력을 갖춘 상태를 뜻한다. 집단면역이 형성되면 추가 감염자가 생기더라도 급속한 확산은 쉽지 않게 된다고 전문가들은 말한다.

이와 관련해 지난달 말 공개된 연구 결과에 따르면 지난 6월 뭄바이 빈민 6936명의 혈청을 조사한 결과 이 중 57%에서 항체가 형성된 것으로 나타났다.

빈민가 외 지역 주민의 항체 보유 비율도 16%에 달하는 것으로 조사됐다.

앞서 뉴델리에서도 6월 27일부터 지난달 10일까지 주민 2만1387명을 조사한 결과 이 가운데 23%에서 코로나19 항체가 발견됐다.

이런 가운데 최근 뉴델리와 뭄바이의 일일 신규 확진자 수는 크게 줄었다. 뉴델리의 신규 확진자 수는 6월 한때 4000명에 육박했지만, 최근에는 1000명 미만을 기록 중이다.

푸네도 지난달 하순 이 수치가 3000명 후반까지 치솟았지만 18일에는 1875명으로 감소했다.

다만 집단면역이 과연 바이러스 확산을 막는 데 효과가 있는지에 대해서도 구체적인 검증이 이뤄지지 않은 것으로 알려졌다.

집단면역을 가능하게 하는 지역 사회 항체 형성 비율에 대한 의견도 적게는 40∼50%에서 많게는 90%까지 전문가마다 다르다.

수바시 살룬케 전염병예방통제기술위원회 의장은 힌두스탄타임스에 "확진자가 여전히 늘고 있기 때문에 아직 집단면역에 의존할 수는 없다"며 "그보다는 치명률 관리 등에 더 집중해야 한다"고 말했다.

한편 인도의 코로나19 누적 확진자 수는 18일까지 270만2742명으로 집계됐다. 6만명을 웃돌던 일일 신규 확진자 수는 최근 이틀 연속 5만명대를 기록했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr