엔시트론, 웰리브 지분 56억원에 매각

[아시아경제 장효원 기자] 엔시트론 엔시트론 101400 | 코스닥 증권정보 현재가 1,115 전일대비 85 등락률 -7.08% 거래량 182,717 전일가 1,200 2020.08.18 15:30 장마감 관련기사 엔시트론 "하임바이오텍, 해양수산부 산하 수품원과 기술 이전 협약…코로나19 진단 정확도 높인다"엔시트론 "하임바이오텍, 코로나19 진단키트 유럽 CE 인증"하임바이오텍 "코로나19 체외진단 의료기기 제조 허가” close 이 단체급식사업 및 전문건설업체 웰리브의 주식 17만5000주를 56억원에 매각했다. 양도 후 소유 지분은 9.75%다.

거래 상대방은 아이스마트앤이다. 양도 목적은 사업구조 재편을 통한 핵심역량 집중이다. 거래대금은 엔시트론이 지난 3월17일 발행한 전환사채(CB)를 지급 받는 것으로 갈음했다.

