"지금 등록해도 소급 적용"…수해 무등록상점 지원

중기부 장관, 구례5일시장 복구 현장방문

간담회에서 무등록 상점 지원 방침

[아시아경제 김대섭 기자] "무등록 상점은 국가에서 지원할 방법이 없습니다. 지금이라도 등록하면 소급 적용할 방침입니다"

박영선 중소벤처기업부 장관은 18일 전남 구례5일시장 수해 복구 현장을 방문해 상인들에게 이같이 말하면서 "(무등록 점포 상인의 경우) 지금이라도 소상공인으로 등록하고 예전에 고추, 쌀을 팔았다든지 전표를 내면 인정해 지원하는 것으로 방침을 정했다"고 밝혔다.

중기부는 일대일 맞춤 해결사 제도를 통해 무등록 상점에 대한 등록 절차를 도울 계획이다. 박영선 장관은 "점포는 직접 고치셔야 한다. 정부가 해드릴 수 있는 것은 긴급경영안정자금을 지원하고, 특례 보증을 할 수 있다. 모두 사업자 등록증이 있어야 가능하다. 그래서 빨리 등록하라고 말씀드리는 것이다"라고 강조했다.

박영선 장관은 이날 수해 복구 현장을 둘러본 뒤 현장 간담회를 통해 피해 현황과 복구 상황, 상인 건의사항을 청취했다.

이날 현장 간담회에 참석한 한 상인은 "건물 수리가 시급하고, 물건 들어오기 전에 시설 정비와 제대로 된 복구를 해주길 바란다. 도와달라"고 강조했다. 박정선 소상공인연합회 구례지회장은 "전표가 다 물에 떨어져나갔다. 전표 증명이 어려울 것이다. 투자 계약, 임대차 계약이 있다. 그것으로 대신한다면 좋겠다"라고 말했다.

박 장관은 "모두 합심하셔서 제가 걱정했던 것보다 더 빨리 복구되는 것 같아 다행이다"라고 말했다. 이어 "피해를 입고 새로 고치니까 최첨단으로 새롭게 바꿀 필요가 있다"며 "위기를 기회로 만드는 디지털화를 추진할 것"이라고 설명했다.

박 장관은 전남 장흥의 한우 농가 및 정육점 사례를 이야기했다. "한우 키워서 정육점을 하던 식당이 있었다. 아버지와 딸이 운영했는데 온라인으로 판매를 시작하면서 연 매출액이 20억원까지 올라갔다. 구례에는 지리산에서 나는 고사리를 전국에 온라인으로 판매하면 좋겠다. 디지털 대표 상점으로 만들겠다"고 말했다.

중기부는 지리산 인근에 자리 잡아 관광객 방문이 많은 구례와 하동의 특색을 살려 지역 특산물, 시장 대표 상품, 우수 소상공인 제품을 온·오프라인 플랫폼을 통해 전시 판매할 수 있게 지원할 예정이다. 다양한 공연과 이벤트를 열 수 있는 공간도 만들어 고객 유입을 촉진할 방침이다.

