금호아트홀 '세 도시 이야기: 첼로' 공연 무관중 온라인 생중계로 전환

[아시아경제 박병희 기자] 금호아시아나문화재단은 오는 20일 금호아트홀 연세에서 예정된 첼리스트 문태국과 피아니스트 한지호의 '세 도시 이야기: 첼로' 공연을 무관중 온라인 중계로 전환한다고 18일 전했다.

금호아시아나문화재단측은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 관련, 정부의 사회적 거리두기 단계가 2단계로 격상됨에 따라 관객과 아티스트의 안전을 최우선으로 고려해 무관중 온라인 중계 공연을 결정했다"고 설명했다. '세 도시 이야기: 첼로' 공연은 20일 오후 8시 네이버 V라이브 채널을 통해 실시간 중계될 예정이다.

문태국과 한지호는 프랑스의 예술적 영감이 진하게 녹아있는 '첼로와 피아노를 위한 소나타' 세 곡을 연주한다. 1부 공연에서는 쇼팽의 첼로 소나타를 연주한다. 쇼팽의 첼로 소나타는 프랑스로 이주했던 쇼팽의 마지막 작품이자 유일한 첼로 소나타이다. 쇼팽은 당대 프랑스 최고의 첼리스트 프랑숌에게 이 작품을 헌정했으며 1848년 파리의 살 플레엘 극장에서 프랑숌과 함께 직접 피아노를 연주하며 초연했다. 쇼팽의 말년에 담긴 고뇌와 슬픔, 그리고 이를 극복하려는 의지와 활기가 담긴 작품이다.

2부 공연에서는 프랑스의 대표적인 인상주의 작곡가로 손꼽히는 드뷔시의 첼로 소나타로 자유로운 인상주의 음악의 감성을 표현하며, 이어서 프랑스 신고전주의를 이끌어간 '프랑스 6인조' 중 가장 대표적인 작곡가 풀랑크의 첼로 소나타 연주로 공연을 마무리할 예정이다.

첼리스트 문태국은 2014년 아시아계 최초로 파블로 카잘스 콩쿠르에서 우승했으며 2016년 야노스 슈타커 상의 제1회 수상자로 선정됐다. 2017년에는 금호아트홀 상주음악가로 활동하며 5번의 리사이틀을 선보였고 지난해 차이콥스키 콩쿠르에서는 역대 한국 첼리스트 최고 성적인 4위를 달성했다. 피아니스트 한지호는 2009년 빈 베토벤 국제 피아노 콩쿠르에서 3위, 2014년 세계적인 권위의 ARD 국제 콩쿠르에서 1위 없는 2위로 우승을 차지했다. 문태국과 한지호는 2018년 디토 페스티벌에서 처음 호흡을 맞췄으며 지난해 워너 클래식에서 함께 '오마주 투 파블로 카잘스' 음반을 발표하며 첼로과 피아노의 앙상블을 견고히 다져왔다.

'세 도시 이야기: 첼로'는 금호아트홀 기획공연 아름다운 목요일이 선보이는 공연으로 러시아, 독일, 프랑스의 음악을 들려준다. 문태국과 한지호의 프랑스 레퍼토리에 이어 오는 12월3일에는 첼리스트 이정란과 피아니스트 일리야 라쉬코프스키가 독일 레퍼토리를 들려줄 예정이다.

