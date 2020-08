여성벤처기업, 경영애로 해소·성장지원 방안 모색

한국여성벤처협회, 이영 미래통합당 의원 초청 간담회 열어

[아시아경제 문혜원 기자]한국여성벤처협회는 18일 서울 강남구 팁스타운에서 이영 미래통합당 의원을 초청해 여성벤처기업의 경영애로 해소·성장 지원을 위한 간담회를 개최했다.

간담회는 여성벤처기업인이 현장에서 느끼는 경영애로 및 건의사항을 전달하고, 여성벤처기업의 지속 성장을 위해 필요한 정책 과제들을 모색하기 위해 마련됐다.

간담회에는 이 의원을 비롯해 박미경 한국여성벤처협회 회장, 김분희 메씨인터내셔날 대표, 윤미옥 지아이이앤에스 대표 등 여성벤처기업인 20여명이 참석했다.

박 협회장은 인사말에서 “벤처업계에서 쌓은 풍부한 경험과 전문성을 보유한 1세대 여성벤처기업인 이 의원을 모시고 간담회를 개최하게 됐다”며 “간담회가 여성벤처기업인의 다양한 현장의 목소리를 전달하고 실효성 있는 대안을 모색하는 자리가 되길 바란다”고 말했다.

간담회에 참석한 여성벤처기업인들은 ▲중소기업인 재기지원을 위한 구상채무 감면 지원 ▲여성기업의 기술혁신 촉진을 위한 R&D 지원 확대 ▲중소기업자간 경쟁제품 지정제도의 실질적 이행 방안 마련 등 경영 활동의 애로 및 건의사항을 전달했다.

또 여성의 기술창업 확대 및 여성벤처업계 활성화를 위한 정책 실현과 예산 지원을 건의했다.

이 의원은 “20년 동안 여성벤처인으로 살아온 만큼 현장이 원하는 정책이 무엇인지 잘 알고 있다”며 “오늘 이야기 나눈 정책과 과제들을 국회로 가져가서 실효성 있는 지원 대책을 고민하겠다”고 말했다.

