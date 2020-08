[아시아경제 구은모 기자] 코오롱글로벌 코오롱글로벌 003070 | 코스피 증권정보 현재가 13,300 전일대비 600 등락률 +4.72% 거래량 543,376 전일가 12,700 2020.08.18 14:16 장중(20분지연) close 은 율하이엘지역주택조합으로부터 4061억원 규모의 김해 율하지역주택조합 공동주택 신축공사를 수주했다고 18일 공시했다. 계약금액은 지난해 연결 기준 매출액의 11.66% 규모이며, 공사기간은 실착공일로부터 약 46개월이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr