고창군 ‘재활용품 자동선별 회수 기기’ 설치·운영…전북 최초

[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군은 전북지역에서는 최초로 ‘인공지능 캔·페트병 자동선별 회수 기기’를 설치해 시범 운영에 들어갔다고 18일 밝혔다.

군은 재활용품 분리배출과 선별·회수율을 높이고 자원순환에 대한 군민의식을 개선하기 위해 고창군 실내체육관과 월곡근린공원 등 2곳에 설치·운영에 들어갔다.

‘재활용품 자동선별 회수 기기’는 인공지능과 사물인터넷 기술을 접목해 개발한 재활용품 회수기다. 자판기에 캔이나 페트병을 투입하고 휴대전화번호를 입력하면 자동으로 분류돼 보관된다.

이때 보상으로 포인트가 적립되는데, 1포인트는 1원으로 환산된다.

캔은 7포인트, 페트병은 5포인트다. 2000포인트 이상 적립시 환급신청을 하면 본인 계좌로 이체돼 현금처럼 사용할 수 있다.

포인트 확인과 환급신청은 수퍼빈 홈페이지를 통해 가능하다.

고창군 관계자는 “재활용품 자동선별 회수 기기 운영을 통해 분리배출 문화 개선과 재활용품 회수율을 높일 수 있을 것으로 기대한다”며 “이용실태와 만족도 등을 분석한 후 재활용품 자동선별 회수기기 설치 확대 여부를 검토할 계획이다”고 말했다.

호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr