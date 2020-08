창원시, 마스크 생산업체와 고용창출 500명 투자협약 체결

㈜케이엠도담, 연말까지 마산자유무역지역에 마스크 제조설비 210억원 투자

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시는 보건용·의료용 마스크 제조기업인 ㈜케이엠도담과 총 210억원 투자로 500여명에게 일자리를 제공하는 투자유치 업무협약을 체결했다고 18일 밝혔다.

이날 협약식에는 허성무 시장과 ㈜케이엠도담 김경령 대표, 김승현 부사장, 강상민 부사장 등이 참석했다.

㈜케이엠도담은 경남 고성군 고성읍에 소재하고 있으며, 보건용 마스크 KF-94와 의료용 덴탈 마스크 제조설비 확충을 위해 마산자유무역지역 내 총 210억원을 투자해 총 100대의 마스크 생산라인을 가동할 계획이다. 이를 통해 신규 고용 창출은 약 500명에 달할 것으로 예상된다.

또한 사업장 제조설비를 올 연말까지 완료하고, 1공장(생산라인 10대)과 함께 연간 KF-94 보건용 마스크 5억장, 의료용 덴탈 마스크 2억2000만장 등 총 7억2000만장을 생산해 해외 수출과 국내에 공급할 계획이다.

허 시장은 “코로나19로 인해 지역경제가 어려움을 겪고 있는 상황에서 마산자유무역지역 내 대규모 투자를 유치해 의미가 크다”며 “기업의 투자진행이 원활히 추진될 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

