[아시아경제 박소연 기자] SKC는 자회사 SK바이오랜드 지분 27.9% 전부를 현대HCN에 매각한다고 18일 밝혔다.

총 매매금액은 1205억원이며 오는 10월 중순까지 관련 절차를 마무리한다는 계획이다.

SKC 관계자는 "BM(비즈니스 모델) 혁신 방향성과 연결성이 높지 않은 사업 분야의 지분을 정리해 투자재원을 확보한 것"이라고 설명했다.

이번에 확보한 재원으로 모빌리티, 반도체 등 미래성장동력 중심의 2단계 사업모델 혁신을 본격화한다는 방침이다.

앞서 SKC는 올 상반기 모빌리티 소재 사업 중심의 1단계 혁신을 마무리했다.

