[아시아경제 박지환 기자] 한국공인회계사회는 지난 14일 회장직속 상생협력위원회를 발족하고, 회계산업의 발전을 위해 상생협력 사업을 추진하기로 했다고 18일 밝혔다.

김영식 한공회장은 "상생협력의 1차 목표로서 BIG4 회계법인 등이 보유하고 있는 선진감사기법 등을 중소회계법인 등과 공유하는 플랫폼을 구축·운영할 것"이라고 강조했다.

그는 "특히 회계감사 인프라가 상대적으로 열악한 중소감사인들을 적극 지원하는 것이 무엇보다도 필요하고, 회원 상호 간에 이해와 양보가 중요하다"고 덧붙였다.

