이마트·카카오뱅크 협업…'26주 적금 위드 이마트' 출시

온라인 금융과 업계 첫 협업

할인쿠폰·캐시백이 8만8000원

[아시아경제 임혜선 기자] 이마트가 오프라인 유통업체 중 최초로 온라인 금융 업체와 손을 잡고 금융 상품을 선보였다. 이마트는 18일 카카오뱅크와 손잡고 '26주적금 위드 이마트' 금융 상품을 출시했다. 가입 기간은 이날부터 31일까지 2주간이다. 최초 가입 금액은 1000ㆍ2000ㆍ3000ㆍ5000ㆍ1만원 중에 선택할 수 있다. 금리는 최대 1.1%다. 기존 카카오뱅크의 26주적금과 동일한 연 0.9%에 자동이체 조건 충족 시 0.2%가 추가된다. 2/6주적금은 최초 가입한 금액만큼 매주 납입금액이 증가하는 적금 상품이다. 1주차에 1000원을 납입하면 2주차에는 2000원, 26주차에는 2만60000원으로 납입금액이 증가한다.

26주적금은 카카오뱅크에서 기존에 운영하던 인기 적금상품으로 다른 기업과 협업해 선보이는 경우는 이번이 처음이다.

이마트가 카카오뱅크와 협업한 이유는 온라인에 익숙한 20~30대 젊은 소비자들을 오프라인으로 유인하기 위해서다. 이마트 관계자는 "20~30대 젊은 소비자들에게 오프라인 쇼핑에 대한 이점과 재미를 알려주기 위해, 평균 고객 연령대가 낮은 카카오뱅크와 협업을 진행하게 됐다"고 설명했다. 카카오뱅크 역시 중ㆍ장년층의 마트 고객을 흡수할 수 있는 창구가 될 수 있다. 두 업태의 주 고객층이 다른만큼 이번 협업을 통해 각각의 소비자층을 확대시킬 수 있을 것으로 예상된다.

이마트는 적금에 가입하는 고객에게 최대 8만8000원의 할인쿠폰과 캐시백 혜택을 제공한다. 매주 자동이체 성공 시 3주마다 총 9회 최대 6만8000원의 할인 혜택을 받을 수 있는 이마트 할인 쿠폰을 제공한다. 1주차에는 적금 납입 즉시 '3만원 이상 구매시 3000원 할인 쿠폰'을 제공하며, 이후로는 4주차부터 25주차에 이르기까지 매 3주마다 할인 쿠폰을 준다. 4주차부터 25주차까지 제공하는 할인쿠폰은 5000원 할인부터 2만원 할인까지 다양하다. 9회 지급되는 쿠폰의 총 할인 혜택은 6만8000원이다. 발급받은 쿠폰은 이마트앱에 등록 후 전국 이마트 매장에서 사용 가능하다.

또한 지급된 쿠폰을 이마트 매장에서 3회 사용시 캐시백 1만원, 6회 사용시 캐시백 2만원이 지급된다. 캐시백 금액은 적금 만기일 이후 10일 이내에 카카오뱅크 입출금통장으로 지급한다. 추첨을 통해 '한정판 카카오프렌즈 장바구니'를 제공하는 이벤트도 진행한다. 상품에 가입한 고객들을 대상으로 총 6만명을 추첨해 '카카오 프렌즈-이마트 캐릭터'가 새겨진 35L 규격의 중형 장바구니를 제공한다. 당첨자는 9월 11일부터 30일 사이 이마트 고객센터에서 장바구니를 수령할 수 있다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr