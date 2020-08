신한금투, 해외주식투자 관련 온라인 세미나 실시

[아시아경제 이민우 기자] 신한금융투자가 신한PWM(개인자산관리) 고객을 대상으로 해외주식 투자 관련 온라인 세미나를 개최한다.

신한금투는 신한PWM 해외주식 관심고객을 대상으로 이 같은 '해외주식 온택트 세미나'를 진행한다고 18일 밝혔다. 총 3회차로 진행되며, 1회차는 지난 13일 열였다. 장우석 유에스스탁 본부장이 '미국주식투자 코로나시대 반드시 명심해야 할 5가지 원칙'이라는 주제로 강의했다.

2회차는 오는 20일로 예정됐다. 전병서 중국경제금융연구소장이 '상승랠리 중국증시, 어디까지 오를까?'라는 주제를 다룬다. 오는 27일 진행되는 3회차에선 신한금융투자 WM솔루션부 세무, 부동산 전문가가 '해외주식 관련 세제 및 7·10 주택시장 안정화 대책'을 주제로 설명한다.

이영농 신한금투 WM추진본부장은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 급변하는 자산시장에서 해외주식은 빠트릴 수 없는 중요한 화두"라며 "이번 세미나를 통해 신한PWM 고객들이 해외주식투자에 한 발 더 앞서나갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.

