[아시아경제 박선미 기자]이정환 한국주택금융공사 사장이 사내 청년이사회 임원들과 ‘스테이 스트롱 (Stay Strong)’ 캠페인에 참여했다.

18일 한국주택금융공사에 따르면 이 캠페인은 코로나19 극복 메시지가 담긴 사진을 사회관계망서비스(SNS)에 올리고 다음 참여자를 지목하는 방식으로 진행된다. 코로나19 조기 종식을 염원하고 코로나 19 극복 연대메시지를 전 세계로 확산시키기 위해 지난 3월 외교부에서 시작한 캠페인이다.

이 사장은 한국시멘트협회 이현준 회장의 지목으로 캠페인에 동참했으며, 다음 주자로는 조정희 부산시민단체협의회 상임공동대표를 지명했다.

이 사장은 “코로나19로 어려움을 겪고 있는 국민들에게 응원과 격려를 보낸다"면서 "공사 임직원 모두 생활 속 거리두기와 개인위생수칙 준수를 통해 코로나19 종식을 위해 노력하겠다”고 말했다.

