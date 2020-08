'그린벤처' 中企에 최대 30억 지원

신청기업 경쟁률 14.5대 1

[아시아경제 김대섭 기자] 중소벤처기업부는 '그린벤처'로 선정된 중소벤처기업에 정책자금을 최대 3년간 30억원까지 지원한다고 18일 밝혔다.

이번 그린벤처 지원 프로그램은 녹색기술을 개발하고 사업화하는 중소기업을 발굴 육성하기 위해 마련됐다. 선정된 기업에는 전용사업을 통해 연구개발(R&D) 및 사업화에 필요한 자금을 지원한다.

중기부가 지난 10일 접수 마감한 2020년도 그린벤처 프로그램에 중소벤처기업 290개가 접수해 14.5대 1의 경쟁률을 기록했다. 기술 분야별로는 '환경보호·보전' 23.8%(69개), '그린 정보통신기술(ICT)' 23.1%(67개), '신재생에너지' 10.7%(31개) 순으로 지원이 많았다.

업력별로는 '창업 3년 미만' 17.9%(52개), '3년 이상 7년 미만' 30.0%(87개)로 조사됐다. 신청기업의 절반 정도가 창업 7년 미만 스타트업이었다. 기업규모별(매출액 기준)로는 '20억원 미만' 49.7%(144개), '20억 이상 100억 미만' 31%(90개) 순이었다.

중기부는 그린벤처 지원을 위해 올해 3차 추가경정예산으로 205억원을 반영했다. 그린벤처 프로그램 신청시 기업들이 제출한 성장전략서를 바탕으로 서면 평가를 진행하고, 통과 기업에 대해 R&D와 사업화 계획을 보완해 토론식 심층 평가를 거쳐 최종 선정할 계획이다.

토론식 심층평가에는 산학연 전문가, 사업화 전문가, 국민평가단이 참여한다. 국민평가단은 19일부터 중소기업종합관리시스템 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.

윤세명 중기부 기술개발과장은 "이번에 선정되는 그린벤처 기업이 미래의 신성장동력인 '그린뉴딜'을 이끌어 갈 주역이 되기를 기대한다"며 "추경예산으로 긴급 추진하는 만큼 신속하게 선정절차를 마무리해 9월 중에 최종 선정기업을 발표할 예정이다"라고 말했다.

