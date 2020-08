농협은행, 예·적금 가입시 보드게임 'NH마불' 사은품 증정

추첨 통해 총 2200명에게 자체 제작 보드게임 NH마불 증정

‘부루마불’ 과 협력해 한정 제작한 상품

[아시아경제 박선미 기자] NH농협은행은 자체 제작한 보드게임인 'NH마불'을 사은품으로 증정하는 추석맞이 대고객 이벤트를 18일부터 다음달 11일까지 실시한다.

예·적금이나 (청년우대형)주택청약종합저축에 가입하고 인터넷뱅킹이나 NH스마트뱅킹에서 퀴즈에 응모한 고객 중 추첨을 통해 2000명에게 사은품을 증정한다. 또한 농협은행의 SNS(페이스북, 인스타그램)이벤트 페이지를 공유하는 고객 중 추첨을 통해 200명에게 사은품을 증정한다.

'NH마불'은 인기 보드게임인 ‘부루마불’ 과 협력해 한정 제작한 상품이다. 어린이들에게 금융지식과 국내 주요 도시에 대한 지식을 전달할 수 있게 제작됐다. 또한 국내 농산물 주요 산지 등을 기재한 황금열쇠로 30여개의 농산물에 대한 주요 산지를 홍보해 농업·농촌에 대한 관심도를 높였다.

손병환 은행장은 “코로나19와 폭우에 따른 피해를 잘 극복하고 온 가족과 함께 풍성한 추석 보내시길 바란다” 며 “농업·농촌에 대한 많은 애정과 관심도 부탁드린다”고 말했다.

