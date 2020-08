[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 연하나가 비키니 몸매를 과시했다.

최근 연하나는 자신의 인스타그램에 "오랜만에 피드" 라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 사진 속 연하나는 아찔한 비키니를 입고 수영장에서 여신 몸매를 자랑하고 있다. 특히 팬들은 "그림같아요" "이뻐요 이뻐" 라며 큰 호응을 보냈다.

한편 연하나는 '미스틴터콘티넨탈 서울 2018' 에서 선에 이어 열린 '미스인터콘티넨탈 한국 2018' 에서 미를 수상했다.

