갤럭시Z폴드2 중국서 9월9일 공개…인증기관에 사진 등록

전파인증 과정에서 등록된 '갤럭시Z폴드2' 사진 공개

[아시아경제 한진주 기자] 갤럭시Z폴드2가 중국 규제 기관에서 포착됐다. 현지에서는 다음 달 9일 공개된다.

17일(현지시간) IT전문매체 샘모바일은 중국 공업정보화부(TENAA) 홈페이지에 갤럭시Z폴드2를 다각도로 촬영한 사진이 등록됐다고 밝혔다. 세부 사양이 모두 공개된 것은 아니지만 출시를 앞두고 전파인증을 받는 과정에서 사진이 공개됐다. 측면을 촬영한 모습에서 갤럭시노트20 울트라처럼 트리플 카메라에 카툭튀(카메라 돌출)가 두드러지는 점이 눈길을 끈다.

삼성전자는 오는 9월9일 중국에서 별도로 갤럭시Z폴드2 공개 행사를 계획하고 있으며 중국에서도 이르면 다음달 18일부터 판매를 시작할 것으로 예상된다. 지난 5일 온라인으로 개최한 언팩에서 9월1일 글로벌 공개 후 2일부터 사전예약 받을 것이라고 발표했고 18일부터 배송을 진행할 예정이다. 국내에서도 다음달 17일부터 사전예약을 시작할 가능성이 높다.

갤럭시Z폴드2의 모델명은 SM-F9160이며 베트남에서 제조됐고 5G 네트워크를 지원한다. 메인 화면 크기는 7.6인치, 커버 화면은 6.23인치이며 스냅드래곤 865+ 칩셋을 탑재한다. 카메라는 6400만(망원)·1200만(광각)·1200만(초광각) 트리플 렌즈에 램 사양은 12GB, 메모리는 256GB를 지원하는 것으로 알려졌다. 미스틱 브론즈·블랙 2가지 색상으로 출시되며 한정판 '갤럭시Z폴드2 톰브라운 에디션'도 출시한다.

