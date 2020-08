G마켓·옥션, 온택트 ‘베이비페어’ 개최…최대 70% 할인

[아시아경제 이승진 기자] 이베이코리아가 오는 23일까지 국내외 80여개 유아동 브랜드를 한 데 모은 온라인 박람회 ‘베이비페어’를 진행한다. G마켓과 옥션에서 동시에 진행하며, 육아 관련 상품을 최대 70% 할인가에 판매한다.

이번 행사는 하기스, 팸퍼스, 다이치, 레고, 헤즈브로, 닥스키즈를 포함한 80여개 인기 브랜드와 백화점, 홈쇼핑 등 대규모 유통 채널이 참여하는 역대급 규모다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등으로 외출이 어려운 ‘집콕 육아족’을 위해 대대적으로 기획했다.

참여사가 많은 만큼 쇼핑 편의를 돕기 위해 ‘육아용품’, ‘기저귀·분유·물티슈’, ‘유아의류·잡화’, ‘장난감·악기’ 등 총 4개의 테마관을 구성했다. 대표 상품으로 ▲피셔프라이스 러닝홈 ▲플레이도 뉴 크리에이티브센터 ▲레고 ▲페도라 주니어카시트 ▲아가드 구름목욕시간 ▲꿈비 놀이방매트 ▲뽀로로·타요 완구 ▲유아 삼천리 자전거 ▲브루더 MAN 청소차 ▲닥스헤지스키즈 역시즌 아우터 ▲플레이키즈프로 주니어 가을의류 ▲하기스 기저귀 ▲팸퍼스 기저귀 등이 있다.

선호하는 브랜드 별로 인기상품을 만나볼 수도 있다. 행사 페이지에 마련된 참여 ‘브랜드 스토어’를 통해 각 브랜드 별 스테디셀러를 할인가에 선보인다.

할인쿠폰도 가격대에 맞춰 효율적으로 활용할 수 있도록 다양하게 마련했다. 우선 5000원 이상 구매 시 사용할 수 있는 할인쿠폰으로 일반고객은 15%, 스마일클럽은 20% 할인쿠폰이 제공된다. 해당 쿠폰 사용 시 최대 5000원까지 할인이 가능하다.

이와 함께 2만원 이상 구입 시 적용되는 할인쿠폰으로 일반 고객은 10%, 스마일클럽은 15% 할인쿠폰이 주어진다. 이 쿠폰은 최대 20만원까지 할인된다. 물티슈와 이유식 전용 할인쿠폰도 있다. 일반 고객은 12%, 스마일클럽은 15% 할인쿠폰이 지급된다. 물티슈 및 이유식 품목을 1만5000원 이상 구매하면 사용할 수 있으며 최대 1만원까지 할인된다. 이 외에도 브랜드 별로 최대 22% 중복할인쿠폰을 선보인다.

김윤상 이베이코리아 스포츠유아동팀 팀장은 “코로나19와 날씨의 영향으로 오프라인 베이비페어 행사를 찾지 못한 육아부부를 위해 대규모 언택트 육아박람회를 기획했다” 며 “국내외 대표 육아 브랜드 및 대형 유통사가 모두 참여한 역대급 규모인 만큼 본 행사를 통해 안전하고 만족스러운 상품을 구매할 수 있길 바란다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr