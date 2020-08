구로구, 코로나 블루 극복 심리지원 사업 펼쳐

무인기기 활용해 ‘마음건강 검진 서비스’ 제공 … 고위험군 대상으로 개별상담...9월9일 오후 3시 정혜신 박사 ‘마음건강 특강’ … 강의 전까지 인터넷 접수 진행

[아시아경제 박종일 기자] 구로구(구청장 이성)가 주민들의 ‘코로나 블루’를 해소하기 위해 심리지원 사업을 펼친다.

구로구는 코로나19 장기화, 사회적 거리 두기, 외출 감소 등으로 우울감을 호소하는 분들이 많다며 주민들의 심적 스트레스를 해소하고 건강한 생활을 지원하기 위해 마음건강 검진·상담 서비스와 특강을 마련했다고 18일 밝혔다.

‘마음건강 검진 서비스’는 구로구보건소, 구로구정신건강복지센터, 서울시50플러스 남부캠퍼스 등 3곳에 설치된 무인기기를 활용한다.

검진 대상자가 기기의 터치스크린을 통해 질문에 답하면 된다.

스트레스·우울증·자살위험 정도를 30~40문항으로 검사, 고위험군으로 판단되는 주민에게는 돌봄 문자 서비스를 보낸 후 개별상담한다.

구로구는 서울시50플러스재단과 함께 마음건강 특강 ‘코로나 블루로 지친 그대들에게’도 진행한다.

이번 강의는 9월9일 오후 2시부터 1시간 동안 서울시50플러스재단 유튜브 채널을 통해 생중계된다. 정신건강의학과 전문의 정혜신 박사가 강사로 나서 코로나 블루에 대한 이해와 올바른 대처법 등에 대해 강의한다.

수강을 희망하는 이는 강의 전까지 서울시50플러스 남부캠퍼스 홈페이지에서 신청하면 된다. 수강료는 무료.

구로구 관계자는 “코로나19로 인한 주민들의 스트레스를 덜어줄 수 있도록 다양한 지원책을 마련하겠다”고 전했다.

