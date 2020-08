서울시 수도요금 청구서, 5년만에 '알기 쉽고 보기 좋게' 바뀐다

8월부터 심플한 디자인으로 정보 전달력 높여

납부금액·최근 사용량 등 주요 관심정보 글자크기 확대

[아시아경제 조인경 기자] 이달부터 서울시가 각 가정에 송달하는 수도요금 청구서가 알기 쉽고 보기 편하게 바뀐다. 납부금액이나 체납내역 등 시민들이 가장 궁금해 하는 정보를 크고 진하게 표시하고 부가적인 정보는 재배치하거나 삭제해 가독성을 높였다.

서울시 상수도사업본부는 2015년 수도요금 청구서 개편 이후 5년만에 청구서 디자인을 개선했다고 18일 밝혔다.

새 청구서는 빠르고 쉬운 정보 전달에 중점을 둬 중복되는 정보를 최소화하고 유사한 정보는 묶음 배치하는 한편 불필요한 정보는 삭제해 다양한 수요자들이 필요로 하는 정보를 중심으로 재구성했다.

우선 시민들의 관심과 요구사항을 반영해 기존에는 없었던 '총 사용금액', '할인금액', '납부금액' 박스를 새롭게 추가했다. 또 최근 1년간 물 사용량 그래프와 체납금액 등을 크게 부각시켜 한눈에 알아볼 수 있도록 했다.

반면 부가정보지만 관리 차원에서 필요한 '계량기 검침정보', '가구 수' 등은 크기를 줄이고 묶음 배치해 효율적인 정보 구성이 되도록 했다. 청구서의 맨 앞장에 있던 아리수 심벌, 홍보란, 행정정보 등을 삭제해 깔끔한 이미지를 강조하고 다른 중요하지 않은 부분은 색상과 글씨크기를 조정해 간소화했다.

상수도와 관련한 다양한 정보를 담았던 청구서 뒷면에는 수도요금 감면제도 안내 등 꼭 필요한 정보만을 선별해 담고, 조례위반 시 과태료 부과 안내 등의 정보는 삭제했다.

시는 또 지난 5월부터 월 46만건, 연간 548만건에 이르는 수도요금 자동납부 청구서를 친환경 재생용지로 발행하고 있다.

백호 서울시 상수도사업본부장은 "새 수도요금 청구서는 시민의 입장에서 알고 싶은 정보를 빠르고 쉽게 알아볼 수 있도록 하는데 중점을 뒀다"며 "앞으로는 디지털 사회에 발맞춰 스마트폰 어플리케이션과 문자 등을 활용한 모바일고지 방식을 적극 도입해 보다 스마트하고 친환경적인 행정 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr