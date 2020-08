성북구 사랑제일교회 총 319명 감염…전일 대비 70명 증가

[아시아경제 장세희 기자]전광훈 목사가 담임 목사로 있는 서울 성북구 사랑제일교회 관련 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 전일 대비 70명 증가해 총 319명으로 늘어났다.

17일 질병관리본부 중앙방역대책본부에 따르면 이날 낮 12시 기준 누적 확진자 수는 총 319명이다. 전일 낮 12시 대비 70명의 감염자가 추가로 확진 판정을 받았다.

사랑제일교회 관련 누적 확진자 319명 중 307명은 서울과 경기, 인천 지역에서 발생했다. 서울 209명, 경기 85명, 인천 13명 순이다.

특히 지난 9일부터 사랑제일교회 예배에 다녀간 지역 교인들 중에서도 확진자가 나왔다. 비수도권 확진자는 12명으로 충남 5명, 강원 4명, 경북 1명, 대구 1명, 대전 1명이다.

이와 관련 정은경 중앙방역대책본부장은 "성북구 사랑제일교회와 관련돼서 콜센터, 방문요양센터, 요양병원, 어린이집, 학원 등 추가 노출 장소에 대해서 지속적으로 역학조사와 접촉자 관리가 진행 중에 있다"고 밝혔다.

