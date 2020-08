안철수 "정부·여당, 조폭 문화 생각나…노무현 버전2 아냐"

안철수 “적폐 청산 말 안 해”…진중권 “자신들이 적폐니까”

[아시아경제 임춘한 기자] 안철수 국민의당 대표는 17일 ‘조국 사태’와 관련해 “이번 사태를 보면서 조폭 문화가 생각났다”며 “옳고 그름보다는 우리 편이냐 상대 편이냐로 모든 것을 판단하지 않느냐”고 비판했다.

안 대표는 이날 자신의 유튜브 채널에 공개된 진중권 전 동양대 교수와의 '긴급대담'에서 "정부·여당이 어떤 이념이나 가치가 중요하기보다 조폭 문화적으로 생각하고 행동한 것이 아닌가 참담함을 느꼈다"며 이같이 말했다.

진 전 교수는 "조국 사태를 보면서 충격을 받았다"며 "같은 곳을 보는 줄 알았는데 전혀 다른 곳을 바라보고 있었다. 조국을 옹호하면서 실제로 자신들의 삶의 방식을 옹호했던 것이 충격이었다"고 밝혔다. 이어 "과거 같으면 잘못했다고 인정이라도 할 텐데 조국 백서를 보면 자기 잘못이 아니라 시스템의 잘못이라고 한다"며 "이것이 더 무섭다. 사회를 지탱하는 기본 규칙이 정의다. 하필 과거에 정의를 외친 사람들에 의해 무너졌다는 것이 안타깝다"고 말했다.

진 전 교수는 “정치인들이 유권자의 마음에 들게끔 유권자를 위한 행동을 해야 하는데 거꾸로 유권자들이 서초동에 가서 사랑해요하면서 정치인을 위해 행동하는 것은 민주주의 원칙이 뒤집혔다는 생각이 든다”며 "이런 바탕에는 강력한 진영논리가 깔려 있다. 옛날에 김대중·노무현 정권 때만 해도 자유민주주의자들이었다. 지금 586세력은 자유민주주의에 대한 학습을 거의 하지 못했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사람들은 물리치는 개념으로 생각한다. 저들은 악이니까 척결해야 하고, 옳고 그름의 문제를 진영에 유리하냐 불리하냐로 판단한다"며 "마치 봉건 시대에 착취당하던 노비들이 주인마님, 대감마님을 위해 주는 현상이 벌어진 것 아닌가 한다"고 밝혔다.

안 대표는 “(진 교수가) 노비를 말씀하셨는데 지지자들이 정치인의 이익을 위해 투쟁하는 것들, 본인도 모르게 정치인의 노예가 된 것”이라며 “그런데 자기가 못 깨닫는 것”이라고 꼬집었다.

안 대표는 "문재인 정권은 노무현 정권의 버전 2가 절대 아니다"라며 "민주주의의 기본 중 기본은 삼권분립이지만 지금 벌어지고 있는 일은 행정부가 제일 위에 있고 나머지 입법·사법부가 그 밑에 있는 구조다. 이런 구조가 정말 잘못됐다는 것을 깨닫지 못하고 있는 것 같다"고 말했다. 이어 "노 전 대통령은 진정한 의미에서 민주주의자였다고 생각한다"며 "민주주의를 믿고 있는 분들, 노 전 대통령을 좋아하는 분들이 크게 착각하고 있다"고 말했다.

진 전 교수는 "아직도 많은 사람들이 노 전 대통령의 아우라를 씌워서 보고 있다"며 "그것이 빨리 걷어져야 한다. 무엇을 해도 지지하는 콘크리트 지지율이 있기 때문에 바뀌지 않는다"고 밝혔다.

진 전 교수는 "지금 대깨문·문빠들은 사실은 유사 파시즘"이라며 "이견을 내는 사람을 쫓아 다니면서 집단적으로 이지메(따돌림)를 한다. 그런 대깨문의 행태를 질문했을 때 문 대통령은 민주주의를 다채롭게 하는 양념이라고 했다. 그때 뜨악했다"고 날을 세웠다.

안 대표는 “현재 적폐 청산에 대해 정부·여당이 아무런 말을 하지 않는다”고 하자 진 전 교수가 “자신들이 적폐니까”라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr