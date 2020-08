정총리 "광복절 집회에 일부 교인 참여 정황…의료지원 등 협력 요청"(종합)

정 총리, 국립중앙의료원을 방문…병상확보 상황 점검

[아시아경제 장세희 기자]정세균 국무총리는 17일 일부 교회 교인 등을 중심으로 수도권의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 급증하는 상황에 대해 "주말 광복절 집회에 일부 진단검사를 받아야 할 교인이 참여한 정황이 있어 추가 확산이 우려된다"고 말했다.

정 총리는 이날 오전 서울시청에서 주재한 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의 모두발언에서 "해당 교회 교인, 방문자 및 접촉자들은 즉시 선별진료소를 방문해 진단검사를 받아달라"며 이같이 밝혔다.

서울 성북구 사랑제일교회가 방역수칙을 준수하지 않고 예배를 강행해 코로나 19 확진자가 급증하는 상황에서 확진자 파악에 협력을 요청한 것이다. 그는 "해당 교회는 정확한 방문자 정보를 성실히 제출하라"고 강조했다.

의료인력 지원 등 민간의 적극적인 협력도 요청했다. 아울러 21일부터 무기한 업무중단을 선언한 전공의협회와 26일부터 사흘간 집단휴진에 나서겠다고 한 의사협회를 향해 국민 생명과 안전을 담보로 집단행동에 나서기 전 정부와 마주 앉아 진지한 대화로 문제를 해결해 달라"고 말했다.

한편 정 총리는 중대본 회의 후 국립중앙의료원을 방문해 수도권의 코로나19 환자 분류·병상배정 체계 및 병상확보 상황을 점검하고 의료진을 격려했다. 그는 "실전에서 반드시 승리한다는 각오로 환자 분류와 의료자원 배분 등의 과정일 일사불란하게 관리해 달라"고 당부했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr