동대문패션타운 '통일상가'에 코로나19 확진자가 발생하는 등 수도권 지역에서 코로나 19가 확산되고 있는 17일 서울 동대문 통일상가에서 한 방역업체의 방역요원들이 방역작업을 하고 있다./윤동주 기자 doso7@

