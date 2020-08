하태경 “전광훈 구속하고…이해찬도 일벌백계해야”

“코로나19 사태 초기 신천지보다 더 질 나빠”

[아시아경제 임춘한 기자] 하태경 미래통합당 의원은 17일 “국가방역체계를 무너뜨리는 주범은 문재인 정권의 이중 잣대”라며 “국가방역체계 무너뜨린 전광훈 목사를 구속해 엄벌에 처하고 빌미를 준 이해찬 더불어민주당 대표와 서울시 부시장도 일벌백계해야 한다”고 밝혔다.

하 의원은 이날 페이스북에서 “전 목사는 자신의 교회에서 코로나 대규모 확산 확인됐는데도 소속 교인들을 서울 집회에 동원했다”며 “그동안 수많은 의료진과 공무원, 국민들이 힘써왔던 방역이 순식간에 물거품 됐다. 코로나19 사태 초기 신천지보다 더 질이 나쁘다”며 이같이 말했다.

하 의원은 “이번 사태의 빌미를 준 민주당과 서울시도 함께 책임을 물어야 한다. 민주당과 서울시는 집회가 금지된 서울광장에서 고(故) 박원순 전 서울시장의 대규모 장례식 강행해 전 목사 측에 집회 강행의 빌미를 줬다”며 “그래서 불법 집회한 전 목사도 고발돼야 하고 같은 논리로 이 대표와 서울시 부시장도 고발돼야 한다”고 강조했다.

하 의원은 “경찰은 박 전 시장 분향소의 위법성을 따지려고 보건복지부에 유권 해석을 요청했다고 한다. 경찰은 헛수고했다. 이미 제가 보건복지부로부터 다 받아놨다. 보건복지부의 답변 내용은 '우린 모르겠고, 경찰한테 물어봐라'였다”며 “국무총리실은 보건복지부에 물어보라고 하고, 보건복지부는 경찰한테 물어보라고 했는데, 경찰은 다시 보건복지부에 물어보겠다고 하는 코미디 같은 상황이 반복된 것”이라고 지적했다.

하 의원은 “서울시가 스스로 방역 원칙을 무너뜨린 불법 분향소를 설치해놓고, 도저히 수습이 안 되니 정부부처가 서로 책임을 떠넘기는 폭탄 돌리기 하는 것”이라며 “이러니 전 목사 같은 사람이 국가의 방역체계를 우습게 보고 집회를 강행하는 것”이라고 말했다.

