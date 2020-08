세븐일레븐, 숨은 미담 사례 주인공 ‘세븐히어로’ 선정

선행을 실천한 사례 응모 받아 총 4명의 세븐히어로 선정

한영자 안양한일점 경영주 세븐히어로 대상, 상·하반기 연 2회 진행

[아시아경제 임혜선 기자] 편의점 세븐일레븐은 아름다운 선행을 펼치고 있는 우리 주변 숨은 영웅들을 찾아내 ‘세븐히어로’로 선정하고 포상을 진행했다고 17일 밝혔다.

이번에 새롭게 신설된 ‘세븐히어로’ 제도는 다양한 나눔 활동을 통해 사회적 귀감이 된 사례를 적극 발굴하여 우수사례를 확산하기 위해 마련됐다. 경영주를 비롯한 메이트, 파트너사 등 다양한 선행을 실천한 세븐일레븐 가족들의 사연들을 응모 받아 진행됐으며, 임직원 및 자율조정위원들의 블라인드 심사와 투표를 통해 총 4명의 경영주가 ‘제1회 세븐히어로’로 선정됐다.

대상으로 선정된 세븐히어로 주인공은 18년 넘게 지역 장애인 복지시설에서 봉사활동을 펼쳐온 한영자 안양한일점 경영주다. 해당 시설은 아동부터 성인까지 중증 장애인들이 거주하고 있는 복지시설이다. 한영자 경영주는 지난 2003년부터 올해로 18년째 배식 및 청소 봉사 물품 후원 등 봉사활동을 지속해 오고 있다. 한영자 경영주가 지난 12년간 후원한 물품들은 약 3000만원에 달하며, 이번 세븐히어로 포상금도 해당 시설에 기부하는 것으로 알려졌다.

최우수 세븐히어로는 100차례 헌혈을 하며 따뜻한 이웃사랑을 몸소 실천한 주정완 화순고점 경영주로 선정됐다. 주정완 경영주는 지난 2004년 처음 헌혈을 시작한 후 16년간 정기적으로 헌혈 봉사를 진행해 왔다. 지난 2월에는 이 같은 공로를 인정받아 대한적십자사로부터 명예장을 수여하기도 했다.

이 외 13년간 요양 시설을 다니며 국악공연 재능기부를 펼치고 환경정화활동 등 지역사회에 꾸준히 봉사를 이어오고 있는 이영애 강화후포항점 경영주와 아동보호, 치매노인 구호활동 등 아동안전지킴이집 우수 운영자로 경찰청장 감사패를 수여한 박미숙 창원사림부일점 경영주가 우수 세븐히어로로 선정됐다.

세븐일레븐은 ‘세븐히어로’로 선정된 경영주들에게 상패와 포상금을 전달하며 감사 인사를 전했다. 세븐히어로 선정 및 포상은 상ㆍ하반기 연 2회 진행할 예정이다.

