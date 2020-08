[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 경주시는 주낙영 시장과 호흡을 맞춰 민선7기 후반기 시정 성과를 가시화할 신임 정무실장에 김도현 경주시근로자종합복지관 관장을 임용한다고 17일 밝혔다.

김도현 신임 정무실장은 경주고, 방송통신대, 경북대학교 행정대학원을 졸업했다. 경주청년회의소(JC) 회장, 경북지구청년회의소(JC) 회장, 경상북도종합자원봉사센터 소장, 한국자원봉사센터협회 회장, 대구안심종합사회복지관 관장 등을 역임했다.

다양한 민간단체를 경험하며 축적해온 협력과 연대의 경험을 바탕으로 경주시의 대내·외적 소통업무를 적극적으로 추진함으로써 민선7기 후반기 시정발전에 큰 도움이 될 것으로 경주시는 기대했다.

