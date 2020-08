"개가 주인을 무는 꼴"…與 최고위 후보들, 너도나도 윤석열 때리기

[아시아경제 강나훔 기자] 더불어민주당 8·29 전당대회에 출마한 최고위원 후보들이 16일 윤석열 검찰총장을 향해 강도 높은 비판을 쏟아냈다.

이원욱 최고위원 후보는 이날 서울 여의도 중앙당사에서 열린 온라인 합동연설회에서 "임명받은 권력이 선출 권력을 이기려고 한다. 개가 주인을 무는 꼴"이라면서 "권력을 탐하는 윤석열을 끌어내리고 검찰 개혁을 완수해야 한다"고 주장했다.

그는 그러면서 "정치하려거든 옷 벗고 해야 한다"고 덧붙였다.

신동근 후보도 "무소불위 정치 검찰의 행태를 보라. 거리낌 없이 문재인 정부를 폄하하고 노골적으로 저항하고 있다"면서 "이제 검찰개혁을 성공적으로 마무리해야 한다"고 강조했다,

김종민 후보 역시 "스스로 주인인 양 권력을 휘두르는 불공정한 검찰과 언론을 개혁해야 한다"고 했다.

노웅래 후보는 "자기 측근이라고 수사도, 기소도 안 하고 봐주겠다는 검찰을 확실히 개혁하겠다"고 했다.

한편, 야권에서는 검찰총장과 대통령을 '개'와 '주인'의 관계에 비유한 이 후보의 발언에 대한 날선 비판도 나왔다. 이태규 국민의당 의원은 이날 입장문을 내고 "검찰총장과 대통령을 '개'와 '주인'의 관계로 비유한 여당 최고위원 후보의 발언은 이 정권의 전체주의적 사고와 권력이 자신들의 사익추구 수단임을 보여 주는 것"이라고 비판했다.

