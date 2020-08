속보[아시아경제 허미담 기자] 16일 서울 중랑구는 코로나19에 감염된 사랑제일교회 교인이 중랑노인복지관을 이용한 것으로 파악되어 이용자 및 직원들에 대한 전수검사에 착수했다고 밝혔다.

중랑구에 따르면 중랑 57번 확진자는 지난 2일 사랑제일교회 방문 후 지난 3일부터 14일까지 매일 중랑노인복지관을 찾아간 것으로 확인됐다.

중랑 57번 확진자는 교회 방문 이틀 후, 인후통 등의 증세가 보여 15일 코로나19 검사를 받았다.

이에 중랑구는 중랑 57번 확진자와 같은 시간대에 복지관을 이용한 주민 및 직원 등 320명에 대해 전수검사를 할 예정이다.

