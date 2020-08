제주 다녀간 코로나19 김포시 70번 확진자, 일행 동선 공개

제주도, 10~12일 동선 긴급 파악 … 11곳 방역소독·도내 접촉자 7명 격리 완료

역학조사 결과 확진자 포함 일행 4명 전원 제주 체류 중 렌터카 이용 및 마스크 착용

[아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 전국적으로 코로나19 2차 대유행이 발발할 조짐을 보이는 가운데 확진자가 다녀간 제주에서도 방역 당국이 확진자의 동선을 공개하며 긴장을 놓지 않고 있다.

제주특별자치도는 지난 8월 10일부터 12일까지 2박 3일간 제주를 방문한 뒤 15일 경기도 김포시보건소에서 코로나19 확진 판정을 받은 A씨(김포시 70번 확진자) 일행과의 접촉자(항공기 및 도내 관광지 등)는 16일 오후 3시 기준 23명으로 확인됐다고 밝혔다.

제주도는 김포시 70번 확진자 A씨에 대한 역학조사 중 함께 여행한 부모도 16일 새벽 1시경 코로나19 확진 판정을 받은 사실을 충주시보건소를 통해 확인했다.

16일 오후 5시까지 파악된 A씨 일행의 접촉자는 △가족 4명(충주시에서 확진 판정받은 부모, 김포시에서 음성 판정받은 자녀와 부인) △항공기 탑승객 17명 △도내 관광지·숙박업소 직원 6명이다.

제주도는 가족 이외의 접촉자 23명에 대해 격리 통보하고, 이중 도내 접촉자 7명 전원에 대한 자가격리조치를 완료됐다.

제주도는 16일 오전 9시경 김포시 확진자 A씨의 제주 방문 사실을 인지하고, 사실확인 및 자체 역학조사에 착수했다.

A씨는 10일 오후 13시 45분경 아시아나항공 OZ8433편 항공편으로 입도했고, 12일 오후 14시 30분경 아시아나항공 OZ8434편으로 출도했다.

10일 오후 자녀와 먼저 입도한 A씨는 오후 2시경 렌터카를 이용해 제주시 애월읍 제주공룡랜드를 관람한 후 오후 5시 10분경 제주국제공항에서 충주시에 거주하는 부모를 태우고 숙소(제주시 회천동 한화리조트)로 이동한 것으로 확인됐다.

11일 오전 10시경 표선해수욕장에 방문했다. 오후 5시 15분 안덕면 창천리 소재 ‘춘심이네 본점’에서 식사한 후 오후 6시 30분경 천지연폭포를 관광한 후 숙소로 돌아갔다.

A씨 일행은 12일 숙소에서 체크아웃한 후 낮 12시경 조천읍 교래리 소재 ‘더 로맨틱 내 생에 가장 아름다운 날들’ 카페를 방문했다. 이후 오후 2시경 제주국제공항 면세점을 찾은 후 오후 2시 30분경 아시아나항공 OZ8434편으로 제주를 떠난 것으로 드러났다.

제주도는 A씨의 진술과 현장 CCTV 확인 등 1차 역학조사를 실시한 결과, A씨와 가족은 입도 후 확인된 모든 동선에서 마스크를 착용했고, 제주 체류 기간 동안 렌터카를 이용해 이동한 것으로 확인했다.

제주도는 A씨 일행이 머물렀던 관광지와 음식점?숙소 등 11곳에 대한 방역과 소독조치를 모두 완료했다.

또한, 숙소 직원 등 현재까지 확인된 도내 7명 접촉자에 대해 신원 파악 후 자가격리 조치를 완료했다.

제주도는 추가 접촉자가 확인될 경우 신속한 신원파악 후 자가격리 조치를 진행할 방침이다.

한편, 제주도는 A씨의 부모(충주시 14번, 15번 확진자)의 경우는 무증상 확진자로서, 15일 검체 채취를 하여 확진 판정을 받았으므로 중앙방역대책본부 지침*에 따라 제주도의 역학조사 대상이 아님을 밝혔다.

제주도는 A씨 일행의 1차 동선을 재난 안전문자·홈페이지·SNS 등을 통해 공개하고 있다.

아울러 제주도는 발열·호흡기 증상 등 코로나19 의심증세가 있으면 질병관리본부 콜센터(국번 없이 1339) 또는 관할 보건소로 즉시 연락한 뒤 선별진료소를 찾아 코로나19 검사를 받을 것을 당부했다.

이와 관련 원희룡 지사는 오전 11시 서울·경기 사회적 거리두기 2단계 격상에 따른 긴급 대책회의를 주재한 자리에서 “최근 마스크를 착용하지 않는 사례에 대한 민원이 발생하고 있다”며 “다중이용시설과 관광지 등에서 마스크를 쓰지 않으면 출입을 금지하는 행정명령 발동도 검토할 필요가 있다”고 밝혔다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr