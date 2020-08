파주 스타벅스 야당점 관련 확진자 13명 추가…총 36명

[아시아경제 박희은 인턴기자] 경기 파주시 스타벅스 야당점 관련, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 추가 확진자가 16일에만 13명이 나왔다.

16일 파주시에 따르면 운정3동에 사는 고등학생 A(파주시 38번)양이 코로나19 확진 판정을 받았다. A양은 전날 확진 판정을 받은 운정2동에 거주하는 B(파주시 36번)양의 같은 반 친구다. B양은 앞서 지난 8일 스타벅스 야당점을 방문한 것으로 파악됐다.

파주시는 A양 외에 이날 오후 스타벅스 야당점과 관련해 12명의 추가 확진자가 발생했다고 밝혔다. 이로써 지난 8일 코로나19 확진자가 스타벅스 야당점을 방문한 이후 관련 확진자는 모두 36명으로 늘어났다.

이날 거주지별 신규 확진자는 △운정3동에 거주하는 30대 C(파주시 39번)씨 △같은 동 30대 여성 D(파주시 40번)씨 △같은 동 유치원생 E(파주시 41번)군 △운정2동 초등생 F(파주시 42번)양 △같은 동 60대 여성 G(파주시 43번)씨 △운정3동 60대 여성 H((파주시 44번)씨 △운정3동 60대 I(파주시 45번)씨 △같은 동 50대 여성 J(파주시 46번)씨 △월롱면 50대 여성 K(파주시 47번)씨 △운정2동 40대 L(파주시 48번)씨 △같은 동 초등생 M(파주시 49번)양 △운정3동 30대 N(파주시 39번)로 파악됐다.

시는 확진자들의 병원 이송 뒤 역학 조사를 실시할 방침이라고 전했다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr