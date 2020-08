역대 최장기간인 54일 동안 이어진 중부지방 장마가 끝난 16일 서울 국립중앙박물관에서 바라본 하늘이 구름이 걷히고 파란 모습을 드러내고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

