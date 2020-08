'1호가 될 순 없어' 이봉원 첫 등장…박미선 "건강하게 잘 있어서 다행"

[아시아경제 박희은 인턴기자] '1호가 될 순 없어'의 숨은 출연자 이봉원이 첫 등장 한다.

16일 방송되는 JTBC '1호가 될 순 없어'에서는 첫 게스트로 배우 최수종이 출연하는 것에 이어 이봉원이 VCR에서 깜짝 등장한다.

지난주 방송에서 팽현숙을 따돌리고 비밀스러운 통화를 나눴던 최양락이 조우한 상대는 바로 36년지기 이봉원이었다. 매주 박미선의 옆에서 사진으로만 등장했던 이봉원의 VCR 등장에 스튜디오는 술렁이기 시작했다. 박미선은 "나도 오랜만에 본다. 건강하게 잘 있어서 다행"이라고 능청스럽게 주말부부의 면모를 보여 현장을 웃게 했다.

술자리에서 최양락은 이봉원에게 "자료화면으로 매주 프로그램에 출연하고 있는데 (출연료는) 박미선에게 달라고 하라"고 말했고, 이봉원은 "줄 사람이 아니잖아"라고 화답했다.

최양락이 "박미선과 두 사람 사실상 졸혼, 별거 상태 아니냐"고 공격하자 이봉원 역시 "(최양락 팽현숙도) 똑같지 않느냐"고 응수해 웃음을 자아낸다.

한편, 온천을 마친 팽현숙은 최양락이 전화를 받지 않자 카드 사용내역으로 최양락을 추적했다. 그러자 이를 지켜보던 최수종은 "아내가 걱정하기 전에 먼저 연락을 남겨 놓아야 한다"고 충고해 여성 출연자들의 격한 동의를 얻기도 했다.

게스트로 출연하는 최수종과, VCR로 등장하게 될 이봉원의 모습은 오늘(16일) 오후 10시께 JTBC '1호가 될 순 없어'에서 확인할 수 있다.

