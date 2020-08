"펭수 비켜" 추억속 캐릭터 '핑구' 상품, KT CS가 선보인다

[아시아경제 조슬기나 기자] 남극 펭귄 가족 이야기를 다룬 BBC TV애니메이션의 주인공이자 2030 추억 속 캐릭터인 핑구가 국내에서 캐릭터 상품으로 출시된다.

KT CS는 희원엔터테인먼트와 ‘핑구’ 캐릭터 상품화 라이선스 계약을 체결했다고 16일 밝혔다. 이번에 선보이는 핑구 캐릭터 상품은 스마트톡, 핸드워시, 에어팟케이스 등으로 네이버 스마트스토어, 쿠팡, 카카오 선물하기 등 온라인 마켓에서 판매된다. 향후 우산, 유아용 우비, 텀블러 등 캐릭터 생활용품도 지속적으로 선보일 예정이다.

이번 핑구 캐릭터 상품 출시를 통해 KT CS는 기존 온라인 유통사업을 상품 기획, 디자인, 제조, 유통까지 총괄하는 PB(Private Brand : 자체 브랜드)사업으로 확장했다.

20~30대의 추억 속 캐릭터인 핑구는 당시 특유의 찰진 움직임으로 155여 개국에서 방영돼 사랑 받았다. 현재도 KBS KIDS 채널에서 ‘핑구 인 더 시티’가 방영 중이다.

KT CS는 핑구 제품 출시를 기념해 인스타그램 팔로우 이벤트를 31일까지 진행한다. KT CS 인스타그램(@itstore_digital_)을 팔로우하면 추첨을 통해 10명에게 핑구 핸드워시를 증정한다.

한동민 KT CS 채널마케팅본부 본부장은 “핑구 캐릭터 상품 출시를 통해 그간 쌓아온 유통역량을 PB사업으로 확장했다”며 “고객들이 선호하는 생활용품과 디지털 가전 중심으로 PB상품을 지속적으로 출시할 예정이다”고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr