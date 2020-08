▶류길재(전 통일부 장관)씨 별세, 류진솔ㆍ예솔씨 부친상, 김창현(삼성전자 종합기술원 전문연구원)씨 장인상=15일 오전, 서울삼성병원 장례식장 15호실, 발인 18일 오전 7시, 장지 성남 영생원, 02-3410-3151.

